В Петербурге проходит всероссийский турнир по футболу для детей-сирот

В этом году на турнир приехали 11 команд - 88 мальчишек и девчонок 2003-08 годов рождения.

В Петербурге прошел II этап всероссийского турнира по футболу "Будущее зависит от тебя". Эти соревнования проводят для детей, находящихся на попечении государства.

В этом году на турнир приехали 11 команд - 88 мальчишек и девчонок 2003-2008 годов рождения. Все они - воспитанники детских домов и интернатов Калининградской, Мурманской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Вологодской областей. В спортивном празднике также участвуют команды из Петербурга: ребята из центров содействия семейному воспитанию №12 Петроградского района и №15 Фрунзенского района. Сражение между командами из Петербурга и Смоленской области закончилось ничьей.

Победителей объявят 11 апреля на торжественной церемонии. Главный приз турнира – это поездка в Сочи на финал соревнований "Будущее зависит от тебя".

Фото и видео: Piter.TV