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В Петербурге проходит всероссийский турнир по футболу для детей-сирот

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В этом году на турнир приехали 11 команд - 88 мальчишек и девчонок 2003-08 годов рождения.

В Петербурге прошел II этап всероссийского турнира по футболу  "Будущее зависит от тебя". Эти соревнования проводят для детей, находящихся на попечении государства.

 

В этом году на турнир приехали 11 команд - 88 мальчишек и девчонок 2003-2008 годов рождения. Все они - воспитанники детских домов и интернатов Калининградской, Мурманской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Вологодской областей. В спортивном празднике также участвуют команды из Петербурга: ребята из центров содействия семейному воспитанию №12 Петроградского района и №15 Фрунзенского района. Сражение между командами из Петербурга и Смоленской области закончилось ничьей.

Победителей объявят 11 апреля на торжественной церемонии. Главный приз турнира – это поездка в Сочи на финал соревнований "Будущее зависит от тебя".

Фото и видео: Piter.TV

Теги: футбол, футбол для детей, футбол для сирот
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

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