Рядом с "Газпром Ареной" начался строевой смотр катеров: видео

Также зрителям покажут новинки специальной техники аварийно-спасательных служб.

Днем 17 мая в акватории Невы рядом со стадионом "Газпром Арена" начался строевой смотр сил и средств, которые обеспечивают безопасность петербуржцев на воде в летний сезон. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

На записи можно увидеть катера различных служб города. В едином строю встали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ по Петербургу, бойцы Специализированной пожарно-спасательной части ФПС, спасатели "Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга" и другие.

После строевого смотра пройдут показательные учения по отработке совместных действий во время экстренных ситуаций на водной акватории города.

Ранее мы писали, что Минобороны опубликовал ролик с учений, где использовали беспилотники и танки.

Видео: Piter.TV