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В Петербурге продажи автомобилей с пробегом выросли почти на 20%
Сегодня, 22:55
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В Петербурге продажи автомобилей с пробегом выросли почти на 20%

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По мнению эксперта, из-за ухода с российского рынка многих производителей в стране больше года не было новых поступлений авто, соответственно, востребованность машин вторичного рынка значительно возросла, как и цена на них.

В Петербурге за год выросли почти на 20% продажи автомобилей с пробегом. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Позигун, пишет 78.ru.

По мнению эксперта, из-за ухода с российского рынка многих производителей в стране больше года не было новых поступлений авто, соответственно, востребованность машин вторичного рынка значительно возросла, как и цена на них.

Он добавил, что такой рост будет сохраняться, особенно в реалиях, когда курс доллара продолжит расти. Это связано с тем, что все новые автомобили завозят в Россию по параллельному импорту, который завязан на валюте.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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