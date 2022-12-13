В Петербурге продажи автомобилей с пробегом выросли почти на 20%

По мнению эксперта, из-за ухода с российского рынка многих производителей в стране больше года не было новых поступлений авто, соответственно, востребованность машин вторичного рынка значительно возросла, как и цена на них.

В Петербурге за год выросли почти на 20% продажи автомобилей с пробегом. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Позигун, пишет 78.ru.

По мнению эксперта, из-за ухода с российского рынка многих производителей в стране больше года не было новых поступлений авто, соответственно, востребованность машин вторичного рынка значительно возросла, как и цена на них.

Он добавил, что такой рост будет сохраняться, особенно в реалиях, когда курс доллара продолжит расти. Это связано с тем, что все новые автомобили завозят в Россию по параллельному импорту, который завязан на валюте.

Фото: Piter.tv

