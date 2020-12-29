В Петербурге выросли продажи автомобилей премиальных брендов с пробегом

Одним из итогов прошлого года стал приток новых покупателей на вторичный авторынок.

За год в Петербурге и Ленобласти продажи автомобилей премиальных брендов с пробегом выросли на 7,9%. Об этом свидетельствуют данные экспертов сервиса "Авито Авто".

В целом по стране продажи машин премиум-сегмента в возрасте до 3 лет увеличились на 6,1% по сравнению с 2019 годом. Средняя цена таких автомобилей составила 2 млн 870 тысяч рублей.

Одним из итогов года для вторичного авторынка стал приток новых покупателей. Некоторые из автолюбители, которые ранее покупали только новые машины, стали чаще присматриваться к автомобилям с пробегом. По результатам 2020 года, на Петербург и Ленобласть пришлось 13,91% продаж поддержанных авто от всей доли по стране. Больше только в Москве.

Ранее мы писали, что в Петербурге спрос на "вторичку" за год вырос почти вдвое.

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