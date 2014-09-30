Ностальгия и экзотика: топ-пять самых дорогих российских автомобилей, которые продают в Европе

Некоторые модели продаются по ценам, значительно превышающим их изначальную стоимость.

По состоянию на июнь 2025 года, европейские онлайн-магазины и авто-аукционы предлагают богатый ассортимент советской и современной российской техники — от простых легковых автомобилей до специально подготовленных внедорожников и грузовых машин. Некоторые модели продаются по ценам, значительно превышающим их изначальную стоимость. Портал 110km.ru составил подборку пяти наиболее интересных и дорогостоящих экземпляров, доступных сейчас в продаже в странах Европы.

Например, знаменитый ГАЗ-66, выпускавшийся в СССР с полным приводом и уникальной проходимостью, предлагается немецким дилером за €14 500. Машина 1982 года выпуска обладает весьма небольшим пробегом в 22 462 километра и находится в хорошем техническом состоянии.

Классическая ВАЗовская "шестёрка" 1990 года также ждёт новых владельцев в Бельгии. Продавец запрашивает €15 500, аргументируя такую цену превосходной сохранностью и редкостью модели. Автомобиль отличается идеальностью салона, отличным внешним видом кузова и исправным мотором объёмом 1,3 литра мощностью 64 лошадиных силы.

Особое внимание привлекает UAZ-469, прошедший модернизацию итальянской фирмой Martorrelli в 1989 году. После ряда доработок силами компании Av Classics этот автомобиль теперь доступен в Испании за €26 900. Модель оснащена родным двигателем объёмом 2,9 литра и мощностью 72 л.с., при минимальном пробеге в 50 тыс. километров.

Немецкий рынок удивляет предложением новой версии LADA NIVA 2022 года с установленным передним снеговым отвальным оборудованием. Несмотря на незначительный пробег в 10 километров, её стоимость составляет внушительную сумму — €34 900. Покупатель получит полный комплект удобств, включая подогрев сидений, ABS и стеклоподъёмники, идеально подходящий для зимнего бездорожья.

Наконец, австрийский владелец предлагает уникальное транспортное средство — автодом на базе грузового фургона УАЗ СГР 2015 года выпуска. Стоимость этого роскошного автодома достигает €39 900. Транспорт оборудован всеми необходимыми системами жизнеобеспечения: двойными бензобаками общим объёмом 168 литров, солнечными панелями, подключением к внешней электросети и автономным отоплением Webasto.

Пять авто для путешествий по России: от УАЗа до гибридов.

Фото: Unsplash (Ekaterina Sazonova)