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В Петербурге пробки достигли 8 баллов к вечеру пятницы
Сегодня, 20:23
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В Петербурге пробки достигли 8 баллов к вечеру пятницы

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В пятницу вечером в Петербурге скопились 8 балльные пробки, это на бал выше, чем обычно. Об этом сообщают данные сервиса "Яндекс.Пробки". 

Дорожные заторы фиксируют в районе Финляндского вокзала, метро "Петроградская" и "Обводный канал" и у площади Александра Невского. В багровые цвета окрасились Московский проспект от "Фрунзенской" до "Электросилы", проспект Славы, Ивановская и Народная улицы, Пискаревский проспект.

В местах, где ремонтируют Московское, Пулковское, Приморское шоссе, также пробки. Также плотное движение на юге КАД, особенно на внешнем кольце от Московского шоссе до вантового моста.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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