В Петербурге пробки достигли 8 баллов к вечеру пятницы

В пятницу вечером в Петербурге скопились 8 балльные пробки, это на бал выше, чем обычно. Об этом сообщают данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Дорожные заторы фиксируют в районе Финляндского вокзала, метро "Петроградская" и "Обводный канал" и у площади Александра Невского. В багровые цвета окрасились Московский проспект от "Фрунзенской" до "Электросилы", проспект Славы, Ивановская и Народная улицы, Пискаревский проспект.

В местах, где ремонтируют Московское, Пулковское, Приморское шоссе, также пробки. Также плотное движение на юге КАД, особенно на внешнем кольце от Московского шоссе до вантового моста.

Фото: Piter.tv

