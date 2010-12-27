В Петербурге пристав получил условно за коллективную попытку взяточничества

В Петербурге за попытку получить взятку, удалось обзавестись лишь четырьмя годами условно.

Бывший пристав Адмиралтейского района Санкт-Петербурга получил четыре года условно. Известно, что он требовал взятку за освобождение от ареста автомобиля, а помогали ему в этом коллеги.

В пресс-службе судов по Петербургу сообщили, что мужчина приговорен на 4 года за содействие в попытке получить взятку в размере 160 тысяч рублей.

Выяснилось, что четверо приставов в марте 2017 года на набережной Крюкова канала остановили автомобиль. На его владельца было возбуждено исполнительное производств, чтобы приставы не арестовали его машину и не взыскивали долг, должностные лица предложили решить иначе. За 16- тысяч рублей приставы готовы были закрыть закрыть глаза на данную ситуацию. Однако деньги получить они так и не смогли, процедуру "передачки" прервала полиция.