В Петербурге "теневой" банкир извлек более 9 млн рублей

Правоохранители пресекли его деятельность.

Сотрудники правоохранительных органов поймали злоумышленника, который подозревается в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом 21-го июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники выяснили, что 36-летний мужчина на протяжении года совершал незаконные банковские операции через подконтрольную юридическую фирму. При обналичивании денег часть суммы за свои "услуги" он забирал как вознаграждение. За это время он получил более 9 млн рублей.

В среду, 19-го июня, подозреваемого задержали на основании 91 УПК РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил о задержании гражданина, который избил юношу около Думской улицы.

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