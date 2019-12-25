В Петербурге закрыли уголовное дело по отравлению 109 сотрудников "Ленты"

Во время проверки в столовой выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Приморский районный суд прекратил уголовное преследование в отношении заведующей столовой офиса розничной сети "Лента" Светланы Ягодки. В 2019 года она по неосторожности допустила массовое отравление сотрудников компании. Решение о закрытии дела принято в связи с истечением срока давности преступления. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

В начале ноября 2019 года Ягодка, являясь заведующей производством в столовой "Ленты", по неосторожности нарушила должностную инструкцию. В результате 109 сотрудников компании попали в больницу с кишечной инфекцией. Во время проверки в столовой выявили многочисленные нарушения санитарного законодательства.

В частности, в заведении общепита не соблюдался температурный режим и сроки хранения продуктов, мясная продукция не имела маркировок, у сотрудников не было медицинских книжек, а инвентарь использовался не по назначению.

О прекращении уголовного дела ходатайствовал следователь. Он запросил для Ягодки судебный штраф. Подсудимая также выступала за прекращение дела в связи с истечением сроков давности. Адвокат поддержал свою подзащитную, прокурор не возражал.

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Фото: Piter.TV