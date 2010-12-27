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В Петербурге представят 60 работ уличного художника Бэнкси
Сегодня, 8:23
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lesjasap
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В Петербурге представят 60 работ уличного художника Бэнкси

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В каком пространстве разместится выставка, на данный момент не сообщается.

В Северную столицу России привезут работы уличного художника с мировой известностью -  Бэнкси. На данный момент автор считается наиболее востребованным и популярным мастером-граффитистом.

Экспозиция, состоящая из 60 фотографий и мультимедийного контента? направится в Петербург из Москвы. В городе на Неве выставка откроется осенью -  с 14 сентября, а продлится до 5 ноября включительно. По подсчетам организаторов, мероприятием посетят около 150 тысяч жителей. Однако, место дислокации стрит-арт работ анонимного художника пока что не выбрано.

Основным объектом станет оригинал двери, "обработанной" самим Бэнкси: на ней изображена обезьяна.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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