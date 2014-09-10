  1. Главная
В Петербурге представили очередной тральщик проекта
Сегодня, 17:29
В Петербурге представили очередной тральщик проекта

На Средне-Невском заводе спустили на воду морской тральщик.

На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге 5 декабря спустили на воду морской тральщик "Дмитрий Лысов". По данным портала "dp.ru", корабль стал одиннадцатым тральщиком, построенным в рамках проекта 12700.

Боевой корабль получил имя капитана-лейтенанта Дмитрия Алексеевича Лысова. В 1944 году он командовал тральщиком Т-120, экипаж которого обеспечил выполнение боевой задачи и спасение моряков в северных водах.

В сообщении отмечается, что предприятие обладает производственными возможностями для создания современных судов военного и гражданского назначения. Проект 12700 разработан конструкторским бюро "Алмаз" для Военно-морского флота России.

Корабль спустили на воду в рамках планового выполнения программы строительства тральщиков данного типа

Фото: пресс-служба Смольного

