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В Петербурге узаконят торгово-промышленные палаты
Сегодня, 11:47
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Shdaria
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В Петербурге узаконят торгово-промышленные палаты

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В Санкт-Петербурге появится закон о торгово-промышленной палате.

В Санкт-Петербурге планируют узаконить торгово-промышленную палату. Известно, что депутаты предварительно одобрили проект на заседании комитета по законодательству.

В документе сказано о том, что торгово-промышленная палата будет официально  иметь возможность участвовать в подготовке законопроектов, косающихся интересов предпринимателей.

Депутаты считают, что с помощью предложенного законопроекта удастся снизить какие-либо административные барьеры. Кроме того, это будет содействовать развитию экономики в Северной столице.

Теги: законопроект о торгово-промышленной палате , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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