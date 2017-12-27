В Петербурге узаконят торгово-промышленные палаты

В Санкт-Петербурге появится закон о торгово-промышленной палате.

В Санкт-Петербурге планируют узаконить торгово-промышленную палату. Известно, что депутаты предварительно одобрили проект на заседании комитета по законодательству.

В документе сказано о том, что торгово-промышленная палата будет официально иметь возможность участвовать в подготовке законопроектов, косающихся интересов предпринимателей.

Депутаты считают, что с помощью предложенного законопроекта удастся снизить какие-либо административные барьеры. Кроме того, это будет содействовать развитию экономики в Северной столице.