В 2020 году в Петербурге станет еще больше гибких офисов

На данный момент в городе на Неве работает 40 гибких офисов.

В следующем году в Петербурге собираются открыть гибкие офисы общей площадью 8 тыс.квадратных метров. Гибкие офисы - это коворкинги, гибридные офисные пространства и сервисные офисы, чаще всего ими пользуются фрилансеры и частные предприниматели.

Как передала "Стройгазета" со ссылкой на компанию JLL, 2020 году объем ввода гибких офисов достигнет максимальных показателей за прошедшие два года. В этом году в Петербурге функционирует 40 таких пространств, что составляет 0,7 % от общего объема офисных помещений. В Москве этот показатель выше на 0,3%.

Чаще всего гибкие офисы базируются в Центральном районе города.

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