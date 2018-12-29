Инициаторами увековечения ее памяти стало руководство "Транснефть – Балтика".

В Петербурге появится мемориальная доска в честь женщины-водолаза Нины Соколовой. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что инициаторами увековечения ее памяти стало руководство "Транснефть – Балтика". Так, в компании отметили, что они готовы покрыть все расходы на установку памятной доски. Этот проект официально утвердили в Смольном.

Напмоним, что Нина Соколова помогала строить подводный бензопровод через Ладогу во время Второй мировой войны.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге появится мемориальная доска композитору Владиславу Успенскому

Фото: Архив Кронштадского Морского музея Фото: Архив Кронштадского Морского музея