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В Петербурге появится лесопарковый зеленый пояс площадью не менее 110 гектар
Сегодня, 17:01
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге появится лесопарковый зеленый пояс площадью не менее 110 гектар

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В этой зоне планируется ввести жесткий природоохранный режим.

В среду, 4 декабря, стало известно о том, что в Петербурге появится лесопарковый зеленый пояс. Соответствующий проект обсудили в правительстве Ленобласти на рабочем совещании.

На заседании выступили вице-губернатор Николая Линченко и первый заместитель председателя правительства области — председателем комитета финансов Роман Макаров. Политики отметили, что лесопарковый зеленый пояс составит не менее 110 гектар.

В этой зоне планируется ввести жесткий природоохранный режим.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге цены на жильё достигли исторического максимума.

Фото: pixabay

 

Теги: лесопарковый зеленый пояс, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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