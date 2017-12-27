В Петербурге построят развлекательный хоккейный музей за 1 млрд рублей

Музей будет коммерческий. Общая его площадь составит около 10 тыс. кв м.

16 января стало известно, что в Санкт-Петербурге появится большой развлекательный хоккейный музей. Такую идею решили воплотить в жизнь глава Первой мебельной фабрики Александр Шестаков и его партнер Сергей Афанасьев.

Шестаков рассказала РБК Петербург, что музей построят на территории торгово-выставочного комплекса "Гарден Сити" на Лахтинском, 85. Общая его площадь составить приблизительно 10 тыс. квадратных метров. Также отмечается, что помимо 6,5 тыс. хоккейных трофеев со всего мира, на территории будут восковые фигуры и детская развлекательная зона.

Идея создания музея связана с тенденциями повышения интереса Петербуржцев к хоккею. О высоком спросе говорит и перегруженность городских катков.

Постройка и покупка коллекции составит около 1 млрд. рублей. Первую часть Шестаков планирует открыть в середине года, а к концу собирается полностью закончить музей.