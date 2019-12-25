В Петербурге появился портрет Дуэйна "Скалы" Джонсона

По словам автора рисунка, прохожие видели в "Скале" президента Владимира Путина. Что общего между российским политиком и рестлером из Америки Amfri понять не смогла.

В начале ноября в Петербурге стало на один портрет знаменитого человека больше. Под мостом на Лиговском, 273, "поселился" Дуэйн "Скала" Джонсон.

Художница Amfri рассказала, что пока она рисовала, прохожие находили сходство между незаконченным портретом американского рестлера и президентом России Владимиром Путиным.

Очень приятное место, максимально комфортно рисовать, все рады моей работе и энергетика на высоте! Спасибо жильцам дома. Будет время и погода – всё разрисую!

Ранее мы писали, что на реставрацию объектов культуры в Петербурге потратят 22 млрд рублей.

Фото: Amfri / Instagram