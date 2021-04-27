Стало известно, каким будет новый квартал за 20 млрд рублей в Красногвардейском районе

"Жилая площадь" проекта составит 130 тыс. квадратных метро.

Более 5 тысяч человек смогут поселиться в новом жилом квартале у развязки Шафировского и Индустриального проспектов. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на "Строительный трест". Суммарная площадь квартир составит 130 тысяч квадратных метров, еще 15 тысяч уйдут под "коммерцию". Эксперты оценивают инвестиции в проект в 20 млрд рублей.

Застройщик зарезервировал под строительство участок площадью в 19.3 гектар. Ранее здесь располагался совхоз "Ручьи". Отмечается, что жилой квартал предусматривает строительство социальных объектов. Среди них общеобразовательная школа на 500 мест и два детских сада.

В СМИ уже прозвучала ориентировочная цифра в 100 000 рублей за квадратный метр: такой видят себестоимость строительства представители "Строительного треста". Кстати, это не первый крупный девелоперский проект в данной локации. Ранее здесь вели застройку представители ЛСР. Одной из ключевых особенностей местности является удаленность от центра города и близость КАД.