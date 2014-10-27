В Петербурге появится православный корпус для учащихся в университете МЧС

В Петербурге появится новый корпус православия для университета МЧС.

В Петербурге построят новый корпус для университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Здание будет считаться "православным" учебным корпусом.

Предполагается, что учебное заведение будет в виде часовни для учащихся кафедры "Основы православной культуры". Когда начнется постройка пока что неизвестно. В настоящее время проводятся проектно-изыскательные работы. Известно, что на строительство здания привлекать бюджетные средства не намеренны. Новый корпус "вырастет" за счёт дохода от внебюджетной деятельности. Также, строить корпус помогут выпускники добровольными пожертвованиями. Необходимая стоимость данного проекта не уточняется.