В Петербурге после долгого ремонта открылся Центр искусства Курехина

На Васильевском заработал обновленный Центр современного искусства Курехина.

В Санкт-Петербурге на Среднем проспекте Васильевского острова открылся Центр современного искусства имени Сергея Курехина после масштабной реконструкции. Об этом сообщает "Фонтанка".

Ремонт здания бывшего кинотеатра "Прибой", где теперь размещается культурный центр, стартовал в 2016 году. Внутренние пространства полностью изменили конфигурацию: оборудованы залы для постоянных и временных выставок, большой зал получил возможность трансформации, в подземном уровне создали малый зал. В комплексе также появились студии, кафе и террасы на крыше, которые пока закрыты для публики.

Торжественное открытие прошло 11 сентября. В мероприятии приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, губернатор Петербурга Александр Беглов и глава центра Анастасия Курехина. Голикова отметила, что центр станет новым культурным пространством города и сохранит творческое наследие Сергея Курехина.

Авторами проекта стали архитектор Александр Петров и дизайнер Никита Сидоров. В интерьере сохранили элементы кинотеатра "Прибой", включая круглый фрагмент пола терраццо. В качестве звонка перед началом мероприятий используют отрывок из "Поп-механики" Сергея Курехина.

Старт выставочной и концертной программы запланирован на 1 октября.

Фото: пресс-служба Александринского театра (носит иллюстративный характер)