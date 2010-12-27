В Петербурге педофила приговорили к 12 годам колонии строгого режима

В Петербурге приговорили мужчину, который насиловал малолетних у себя в машине.

В Санкт-Петербурге приговорили мужчину, который обвиняется в насильственных действий сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В ходе следствия установили, что петербуржец обманным путем приглашал несовершеннолетних девочек в свой автомобиль, представляясь журналистом. Далее он говорил о том, что из беседа необходима для интервью. Тогда, когда жертвы уже были в "салонном плену" он их насиловал.

Суд назначил преступнику 12 лет и 3 месяца колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге арендодатель изнасиловал женщину, снимающую комнату.