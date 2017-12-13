В Петербурге полицейский предлагал следователю взятку за отмену ареста

Против оперуполномоченного полиции возбудили дело за посредничество во взяточничестве. Он пытался договориться со следователем насчет меры пресечения двух ранее задержанных подозреваемых.

Следственный комитет возбудил дело против оперуполномоченного полиции. Мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве. По материалам дела, правоохранитель предлагал следователю 100 тысяч рублей за то, чтобы он не арестовывал двух ранее задержанных мужчин. Но сотрудник СК сообщил о предложении своему руководству.

Полицейского задержали 8 декабря у дома на Фермском шоссе во время передачи денег следователю. Сотрудника МВД уволят из органов, после чего он понесет наказание. Дисциплинарная ответственность ждет и непосредственное начальство провинившегося.