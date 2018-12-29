В Петербурге полицейские задержали активистов "Бессрочного протеста"

Задержания проводились у Можайской улицы и Обводного канала.

В воскресенье, 13 января в Петербурге полиция провела задержания у Можайской улицы и Обводного канала. Об этом пишет "Росбалт".

Задержаны были активисты "бессрочного протеста". По информации "Фонтанки", активисты даже не успели развернуть плакаты, как некоторых активистов попросили проехать в отдел. Забрали Сергея Беляева, Романа Самойлова и еще нескольких граждан. Куда именно их отвезли - неизвестно.

Напомним, что бессрочный протест продолжается в крупных городах страны после митингов оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста от 9 сентября.

В Северной столице митинг жестоко разогнали сотрудники правопорядка. Тогда задержали более 500 человек, в том числе и несовершеннолетних.