В Петербурге презентуют катамаран на 150 пассажиров

В Петербурге представят катамаран проекта 23290.

20 сентября в Санкт-Петербурге на Мытнинской набережной состоится презентация пассажирского катамарана. Он разработан и построен из композитных материалов на Средне-Невском судостроительном заводе.

В презентации судна примут участие вице-губернатор Петербурга Сергей Мовчан, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, а также главы судостроительных компаний. Катамаран проекта 23290 отличается своей вместимостью, он может перевозить 150 пассажиров на 1000 километров. Кроме того, судно сможет выдержать двухметровые волны, а его максимальная скорость - 29,5 узлов.

Отмечается, что стоимость строительства корпуса данного судна из-за использования углепластика выше, чем в случае изготовления из более традиционных сплавов. Но на заводе утверждают, что стоимость эксплуатации подобных катамаранов значительно ниже.

Фото: Средне-Невский судостроительный завод, ОАО (СНСЗ)