В Петербурге поймали банду мошенников, заработавших полмиллиона рублей на обманутых пенсионерках

Аферисты представлялись родственниками женщин по телефону и просили деньги.

В Петербурге задержали банду мошенников, жертвами которых стали пожилые горожанки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в течение марта и апреля в полицию обратились шесть пострадавших пенсионерок.

Как выяснилось, каждой из женщин звонил неизвестный, представлялся сыном или внуком и просил срочно помочь деньгами. Затем в квартиру приходил якобы посланный родственником курьер и забирал деньги, визитер заверял пенсионерок, что деньги пойдут на лечение или выручат в непростой жизненной ситуации. По всем фактам мошенничества возбудили уголовные дела, по подозрению в обмане задержаны супружеская пара среднего возраста и двое мужчин 32 и 44 лет. По версии полиции, супруг обзванивал жертв, представляясь родственников, а остальные трое были курьерами. Обманом мошенники обогатились на полмиллиона рублей.

Полиция выясняет причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям, мужчин заключили под стражу, женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный вынес из квартиры на Народного Ополчения украшения на 3 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД