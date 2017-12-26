В Петербурге поймали черных банкиров, заработавших более 34 миллионов

Экономические полицейские Северной столицы поймали банду банкиров, которые через подставные фирмы обналичивали деньги. Они смогли заработать своей деятельностью 34 миллиона рублей.

Специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали участников банды черных банкиров. Всем подозреваемым от 28 до 35 лет.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, финансисты создали несколько коммерческих фирм, через которые проводили расчетные операции с деньгами. Фиктивные фирмы помогали злоумышленникам обналичивать деньги за комиссионное вознаграждение. Заинтересованные стороны просто оплачивали мнимые услуги или товары.

За время осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход в размере свыше 34 миллионов рублей Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Против компании возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность в составе группы. Одного из задержанных заключили под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.