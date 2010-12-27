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В Петербурге похоронили гимнастку Елену Шушунову
Сегодня, 17:20
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TretyakovaS
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В Петербурге похоронили гимнастку Елену Шушунову

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Спортсменка скончалась на 50-м году жизни.

В субботу, 18 августа в Петербурге на Богословском кладбище была похоронена олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Шушунова. Об этом сообщает "Петербургский дневник". 

Спортсменка скончалась на 50-м году жизни. По некоторым данным, причиной смерти Шушуновой стали осложнения после пневмонии. 

Гимнастка дважды взяла "золото" на Олимпийских играх 1988 года в личном многоборье и командном турнире. В том же году она стала серебряным призером в упражнении на бревне и бронзовым - на брусьях. Елена Шушунова многократно завоевывала первые места чемпионатов мира и Европы. 

В последние годы петербурженка работала в петербургском Комитете по физической культуре и спорту. Она входила в Международный гимнастический Зал славы. 

Фото: ВКонтакте/Телеканал "Россия" 

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Категории: Новости СПб Картина дня

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