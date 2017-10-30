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В Петербурге подвели итоги конкурса "Лучший по профессии 2017"

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"Лучшие по профессии" получили 50 тыс. за первое место. Больше всего оказалось кассиров

В Санкт-Петербурге подвели итоги ежегодного конкурса для работников торговли, общественного питания и бытовых услуг. Среди почетных гостей на «Лучший по профессии 2017» были Качаев Эльгиз Идрисович и Громова Лидия Молотовна. Тишина Виктория Владимировна - Председатель Комитета по текстильной и легкой промышленности Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловая Россия», а также представители администрации районов.

Судьями конкурса были: Балахнов Сергей Николаевич - сертифицированный судья международной категории. - Бермяков Владимир Александрович - многократный призер международных конкурсов, чемпион СССР по флористике 1987 года, инженер лесного хозяйства по образованию и флорист-практик с 25-летним стажем. - Гарбар Леонид Петрович - Президент Федерации рестораторов и отельеров Санкт-Петербурга.

В этом году в конкурсе участвовало 280 человек. Свои способности участники демонстрировали в деловой игре, а потом они рассказывали о своей работе и почему они считают именно себя лучшими.

Сообщается, что самая высокая конкуренция оказалась среди работников кассы. Победные 50 тыс. рублей получила Юлия Давыдова. 

Видео: instagram / alenaguminskaya

Теги: лучший по профессии 2017 , новости спб
Категории: Новости СПб

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