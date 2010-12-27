В Невском районе подростка госпитализировали с тяжелыми травмами после столкновения с автомобилем

В Невском районе Петербурга автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода.

В Невском районе Петербурга под колесами иномарки оказался несовершеннолетний пешеход. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



ДТП произошло днем 16 ноября. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина 1991 года рождения на автомобиле Hyundai сбил несовершеннолетнего 2000 года рождения.



Пешехода отправили в больницу с тяжелыми травмами.