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В Невском районе подростка госпитализировали с тяжелыми травмами после столкновения с автомобилем
Сегодня, 21:01
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TretyakovaS
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В Невском районе подростка госпитализировали с тяжелыми травмами после столкновения с автомобилем

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В Невском районе Петербурга автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода.

В Невском районе Петербурга под колесами иномарки оказался несовершеннолетний пешеход. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло днем 16 ноября. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина 1991 года рождения на автомобиле Hyundai сбил несовершеннолетнего 2000 года рождения.

Пешехода отправили в больницу с тяжелыми травмами.  

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

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