В Невском районе Петербурга под колесами иномарки оказался несовершеннолетний пешеход. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло днем 16 ноября. На нерегулируемом пешеходном переходе мужчина 1991 года рождения на автомобиле Hyundai сбил несовершеннолетнего 2000 года рождения.
Пешехода отправили в больницу с тяжелыми травмами.
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В Невском районе подростка госпитализировали с тяжелыми травмами после столкновения с автомобилем
В Невском районе Петербурга автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода.
В Невском районе Петербурга под колесами иномарки оказался несовершеннолетний пешеход. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.