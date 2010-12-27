В Петербурге почтят память погибших моряков при крушении подлодки "Малютки"

В Николо-Богоявленском Морском соборе почтят память погибшим морякам при крушении подводной лодки.

В Санкт-Петербурге почтят память погибших моряков пр крушении подводной лодки М-256. Сегодня, 26 сентября отмечается 60 лет со дня крушения.

В Николо-Богоявленском Морском соборе состоится мероприятие по этому случаю. В соборе пройдет богослужение, на воинском кладбище возложат венки и цветы. Участие в этом примут представители Главного командования ВМФ.

Отметим, в советское время информация о крушении была засекречена. Из 42 человек уцелело всего семеро.

"Малютка" - так называли подводники подводные лодки малого водоизмещения серии "М". 26 сентября 1957 года "М-256" производила замеры подводных скоростей на мерной линии в полигоне, недалеко от Таллинской военно-морской базы. При работе среднего дизеля на малом ходу в подводном положении (глубина моря составляла 70 метров) в кормовых отсеках вспыхнул пожар. После объявления аварийной тревоги докладов из четвертого, пятого и шестого отсеков не поступило. Открыть переборочную дверь в четвертый отсек из третьего так и не удалось. Когда лодку подняли, выяснилось, что за дверью, под рычагом кремальеры находилось тело погибшего моряка. Личный состав четвертого и пятого отсеков погиб мгновенно.

Подводная лодка всплыла в надводное положение и встала на якорь. Шторм тогда достигал 6-7 баллов, но личный состав был выведен на верхнюю палубу. Выбора не оставалось: прочный корпус внутри корабля был загазован, а света не было. Командир БЧ-5 старший лейтенант Ю.Г. Иванов прошел в кормовую часть надстройки. Открыв вход ной люк седьмого отсека, одел индивидуальный дыхательный аппарат и спустился в прочный корпус. Там еще оставались люди.

В пятом отсеке все еще бушевал пожар, все ближе подбираясь к кислородной цистерне. Взрыв казался неминуемым и, чтобы избежать самых страшных последствий, командир БЧ-5 Иванов распорядился оставить открытыми переборочные двери между шестым и седьмым отсеками, а также газоотводы в шестом. Однако, прежде, чем грянул взрыв, вода начала заливать отсеки через открытые газоотводы. Остались открытыми и кингстоны кормовых отсеков. Через 3 часа 48 минут после всплытия на поверхность лодка внезапно затонула. Это свидетельствовало об утрате ею продольной остойчивости. Процесс погружения оказался настолько быстрым, что погибла вся швартовая носовая команда: она была пристегнута страховыми концами к штормовому лееру, чтобы не смыло волной.

Фото: Военный информационно-новостной портал