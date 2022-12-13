В Петербурге планируют перезапустить два автозавода в этом году

Специалисты из России предложили планы по производству электромобилей.

В 2023 году в Петербурге планируют перезапустить два автозавода. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

Производство машин хотят открыть на площадках компаний, который покинули российский рынок. Глава Северной столицы заверил, что один из заводов уже в ближайшее время приступит к выпуску автомобилей. Он отметил, что есть наработки по двум предприятиям.

Кроме того, градоначальник напомнил, что специалисты из России предложили планы по производству электромобилей. Белов назвал данное направление перспективным.

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Фото: Piter.tv