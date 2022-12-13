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Петербургский завод Hyundai оптимизировали штат
Сегодня, 19:15
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Петербургский завод Hyundai оптимизировали штат

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При этом на предприятии кадровые вопросы не комментируют, говорится в сообщении.

В Петербурге завод Hyundai завершил реорганизационные мероприятия. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу городского комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко.

При этом на предприятии кадровые вопросы не комментируют, говорится в сообщении. Также стало известно, что завершил процесс оптимизации штата. Ранее производство на предприятии было остановлено, в феврале в простое оставались около 1,5 тыс. сотрудников. 

Ранее иномарка наехала на коляску с ребёнком в Сосновом Бору. Годовалую девочку госпитализировали, её состояние оценивается как тяжёлое. Возбуждено уголовное дело.    

Фото: Piter.tv  
  

Теги: штат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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