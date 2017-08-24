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Asyaromanenkova
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В Петербурге водитель ударил пешехода из-за замечания о манере вождения

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Конфликт между водителем и пешеходом закончился потасовкой. В результате 57-летний петербуржец получил удар по лицу от автомобилиста.

В Калининском районе Северной столицы в среду, 23 августа, произошло ЧП на дороге с участием водителя и пешехода. Около дома 16/1 на проспекте Непокоренных мужчина на Toyota Camry выехал на пешеходную дорожку. Это не понравилось прохожему. 57-летний петербуржец сделал ему замечание. В ответ водитель вышел из салона и ударил критика его стиля вождения кулаком в голову. После чего спокойно уехал.

Инцидент произошел во второй половине дня пострадавший обратился в поликлинику на Гжатской улице. Как сообщает "Водитель Петербурга", у мужчины диагностировали ушиб мягких тканей. Состояние пациента оценила как удовлетворительной и отпустили домой.

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Теги: новости петербурга , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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