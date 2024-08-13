В Петербурге перекрыли улицу Розенштейна из-за обрушения части старого дома

Центр города перекрыт.

В Санкт-Петербурге временно перекрыли движение по улице Розенштейна из-за частичного обрушения конструкций жилого дома. Ограничения действуют на участке от набережной Обводного канала до улицы Ивана Черных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Инцидент произошел днем 7 ноября, когда часть элементов старого здания обрушилась. На место выехали экстренные службы и специалисты городских структур. По решению внеочередного заседания Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение провести срочные противоаварийные работы, чтобы исключить угрозу для жителей и прохожих.

На данный момент специалисты занимаются демонтажом аварийных элементов здания. После завершения работ движение планируют восстановить по одной полосе. Проход пешеходов вдоль аварийного дома временно ограничен.

Фото: прокуратура Санкт-Петербурга