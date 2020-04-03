Спектакль "Старый дом"

Постановку покажут 13 августа в Театре комедии им. Акимова. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

В "Старом доме" Татьяны Казаковой всё начинается с любви. Перед выпускными экзаменами юноша и девушка по-настоящему влюбляются. Им предстоит пережить много трудностей, чтобы обрести простое счастье. Каждый день вчерашние школьники принимают трудные решения. Не только о том, кем быть, но и какими. И на каждом шагу их подстерегают искушения. Против этих двоих не только обстоятельства, но и общественность.

Мальчику и девочке приходится взрослеть совсем не так мечталось. И только старый дом, в котором бурлит жизнь и кипят страсти, всё собираются и никак не снесут.

Фото: театр комедии им. Акимова