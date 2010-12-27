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В Петербурге перед отделом полиции разлилась пена
Вчера, 20:29
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TretyakovaS
236

В Петербурге перед отделом полиции разлилась пена

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Вечером 13 октября в Центральном районе Петербурга перед 76-м отделом полиции разлилась пена. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Вечером 13 октября на проезжей части перед 76-м отделом полиции в Центральном районе Петербурга разлилась пена. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Откуда на дороге взялась пена - неизвестно. По словам пользователей, рядом находится пожарная часть ( вероятно, речь о пожарной части №88, которая находится на Советской улице), и пена - лишь следы от пребывания огнеборцев.

Некоторые пользователи шутят, что кто-то просто перестарался, занимаясь мытьем дорог.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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