В Петербурге перед отделом полиции разлилась пена

Вечером 13 октября в Центральном районе Петербурга перед 76-м отделом полиции разлилась пена. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"

Вечером 13 октября на проезжей части перед 76-м отделом полиции в Центральном районе Петербурга разлилась пена. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



Откуда на дороге взялась пена - неизвестно. По словам пользователей, рядом находится пожарная часть ( вероятно, речь о пожарной части №88, которая находится на Советской улице), и пена - лишь следы от пребывания огнеборцев.



Некоторые пользователи шутят, что кто-то просто перестарался, занимаясь мытьем дорог.





Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург