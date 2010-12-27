В Петербурге перед отделом полиции разлилась пена

Вечером 13 октября на проезжей части перед 76-м отделом полиции в Центральном районе Петербурга разлилась пена. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Откуда на дороге взялась пена - неизвестно. По словам пользователей, рядом находится пожарная часть ( вероятно, речь о пожарной части №88, которая находится на Советской улице), и пена - лишь следы от пребывания огнеборцев.
Некоторые пользователи шутят, что кто-то просто перестарался, занимаясь мытьем дорог.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург