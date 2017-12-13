В Петербурге умер пенсионер, который развлекался с самостоятельно собранной из мусора женщиной

Полиция изучает обстоятельства дела о гибели мужчины, который лежал на диване и обнимал манекена.

Как сообщают "Невские новости", в Московском районе Петербурга полиция обнаружила труп мужчины в обнимку с девушкой из мусора. Сообщается, что тело петербуржца находилось в его квартире. Он обнимал самодельную “сожительницу”, собранную из тряпок,мусора, веревок и головы от манекена.

О тошнотворном запахе правоохранительным органам сообщили соседи погибшего. По информации от местных жителей, в течение нескольких недель из помещения шел неприятный запах. Самого хозяина не видели продолжительное время. Представители закона взломали входную дверь, за которой находился труп 66-летнего владельца комнаты.

На теле мертвеца специалисты не нашли признаков насильственной смерти. По факту летального исхода начата поверка.

