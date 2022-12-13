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В Петербурге пенсионер из ревности выстрелил в собутыльника в квартире
Сегодня, 20:24
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В Петербурге пенсионер из ревности выстрелил в собутыльника в квартире

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По данным источника, 59-летний пенсионер приревновал 52-летнюю женщину к 24-летнему собутыльнику во время совместных посиделок со спиртным.

В Петербурге на Партизана Германа пьяный петербуржец открыл стрельбу в квартире. Это произошло в субботу, 8 апреля, пишут "Невские новости". 

По данным источника, 59-летний пенсионер приревновал 52-летнюю женщину к 24-летнему собутыльнику во время совместных посиделок со спиртным. Молодого человека госпитализировали с проникающим травматическим ранением шеи в удовлетворительном состоянии. Стрелка задержали, на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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