В Петербурге пенсионер из ревности выстрелил в собутыльника в квартире

По данным источника, 59-летний пенсионер приревновал 52-летнюю женщину к 24-летнему собутыльнику во время совместных посиделок со спиртным.

В Петербурге на Партизана Германа пьяный петербуржец открыл стрельбу в квартире. Это произошло в субботу, 8 апреля, пишут "Невские новости".

По данным источника, 59-летний пенсионер приревновал 52-летнюю женщину к 24-летнему собутыльнику во время совместных посиделок со спиртным. Молодого человека госпитализировали с проникающим травматическим ранением шеи в удовлетворительном состоянии. Стрелка задержали, на него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о заведении уголовного дела.

Фото: piter.tv

