В Петербурге отреставрируют храм "Милующая" на Васильевском острове

Сейчас в храме ведётся золочение фонов и роспись орнаментов, богослужения временно проходят в часовне.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал разрешение на проведение реставрационных работ в церкви иконы Божией Матери "Милующая", расположенной на Большом проспекте Васильевского острова. Храм имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, внутри церкви продолжается восстановление убранства. На данный момент реставраторы завершают золочение фонов для композиций "Успение Богоматери" и "Преображение Господне", параллельно ведётся прорисовка ликов святых и колорирование росписи "Крещение Христа". Кроме того, специалисты расписывают орнаменты в центральном барабане купола, а штукатурные работы в подвальных помещениях находятся на финальной стадии.

Губернатор Александр Беглов обратил внимание на необходимость бережного сохранения исторического облика храма и поручил не снижать темпы реставрации. До завершения всех работ богослужения проводятся в часовне.

Фото: пресс-служба Смольного