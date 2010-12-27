В Петербурге отреставрируют Военную Коллегию и не только

Петербургский филиал Главгосэкспертизы согласовал ремонтные работы в аварийном здании Военной Коллегии.

Постройка в стиле классицизма была возведена на набережной реки Мойки в 1806-1827 годах по проектам архитекторов Луиджи Руска, Александра Штауберта и Владимира Стасова. Сегодня здание в составе целого архитектурного комплекса (Аудиторское училище, Николаевский кадетский корпус, архив Военной Коллегии) признано объектом культурного наследия регионального значения.

Однако архитектурный памятник пребывает в плачевном состоянии: аварийными признаны кровля, деревянные стропильные системы, внутренние перегородки, перекрытия и полы. Все это демонтируют и заменят новыми. После реконструкции и реставрационных работ здание Военной Коллегии приспособят под нужды Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ: тут будут обустроены учебные классы, общежитие, лаборантские и служебно-технические помещения СК.

В историческом центре Северной столицы множество ценных образцов архитектуры, но все они подвержены тлетворному влиянию времени. По словам экспертов, без привлечения инвесторов поддерживать их в должном состоянии невозможно. Но и власти, и бизнес признают, что вкладывать средства хочется с пользой для всех. Особенно это актуально для построек в центре города, в основных зонах отдыха горожан. Поэтому многие сооружения не просто реставрируют, но и пересматривают концепцию использования их площадей.

Так, возможно, в текущем году решится вопрос о реставрации Конюшенного ведомства. Комплекс недалеко от Марсова поля давно не используется из-за ветхого состояния и своим видом лишь портит облик города. Ранее сообщалось о проведенном там ремонте, но постройка все еще непригодна для эксплуатации. О необходимости реконструкции исторического здания заговорили много лет назад, но пока не был предложен ни один проект, устроивший бы все заинтересованные стороны.

Как сообщил врио губернатора Александр Беглов, город ведет переговоры с 4-5 потенциальными инвесторами. Свою концепцию выдвинул комитет по культуре, там предложили обустроить в здании Конюшенного ведомства залы для временных выставок и художественные мастерские, а в пространстве двора построить открытый амфитеатр и культурно–досуговый центр "Музейный квартал Санкт-Петербурга".

Компания УК "СТАРТ Девелопмент" выдвинула уже вторую, обновленную концепцию реставрации (предыдущая получила несколько замечаний). Согласно проекту архитектор Сергея Мишина, представленного на Неделе городских изменений, здания на территории всего квартала предлагается приспособить под общественное пространство с музеем современного искусства и подземным паркингом. Проект амбициозен и требует вложений не менее 8 млрд рублей, инвестор предлагает покрыть около 50% всех затрат из городского бюджета. У экспертов сомнения вызывают планы вмешательства в подземную часть постройки.

Два года назад компания ООО "Тандем-Истейт" предлагала аккуратно восстановить внешний вид постройки и разместить там творческие мастерские, театрально-концертные площадки и гастрономическую зону. Но концепция смутила экспертов отсутствием экономической рентабельности. Пока инвестор не актуализировал свое предложение.

Интерес к проекту реставрации проявила компания ООО "Магазин купцов Елисеевых", известная успешным опытом восстановления одноименного исторического здания в центре Петербурга. Фирма предлагает реализовать проект без участия городского бюджета и обустроить на территории Конюшенного ведомства общественное пространство, выставочные залы, комплекс ресторанов и торговые галереи.

Среди других потенциальных инвесторов – группа "Ярд" и Императорский фарфоровый завод.

Помимо этого в ближайшее время в Петербурге отремонтируют Российский государственный музей Арктики и Антарктики, здание Биржи на стрелке Васильевского острова, а также подвал здания Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова после неудачного ремонта предыдущим подрядчиком.