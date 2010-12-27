В Петербурге отремонтируют в три этапа Второй Елагин мост

В Петербурге возьмутся за ремонт Второго Елагина моста.

В Петербурге запланирован капитальный ремонт Второго Елагина моста, с помощью которого соединяются Крестовский и Елагин острова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

В настоящее время от главгосэкспертизы имеется положительное заключение на проведение работ. Отмечается, что ремонт будет реализован в три этапа.

Во-первых, специалисты проведут капитальный ремонт фундаментов береговых опор моста, укрепление береговых подпорных стенок, возведут фундаменты опор и высокие ростверки.

Во-вторых, создадут новые деревянные и отремонтируют металлические опоры и пролетные строения, деревянные прогоны и лаги. Также будет осуществлена укладка и подгонка мостового полотна, настила прохожей части, монтаж перильного ограждения и опор освещения.

На третьем этапе специалисты займутся подходами к мосту. Они же установят дорожные и навигационные знаки. Кроме того, специалисты проведут демонтаж и восстановление уже имеющихся сетей электроснабжения и наружного освещения объекта.