В Петербурге отмоют больше 360 фасадов

По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга в ближайшее время будут отмыты фасады в городе

По поручению вице-губернатора Николая Бондаренко, в рамках подготовки жилищного фонда к отопительному сезону, инспекция провела проверку состояния балконов и фасадов зданий города, сообщает пресс-служба Петербурга.

Стало известно, что в Центральном районе выдали 273 предписания к устранению нарушений содержания фасадов и балконов, в Петроградском 109, а в Кронштадтском 61.

Общей сложностью 443 нарушения было зафиксировано комиссией, из них 363 касаются грязной поверхности зданий.

Смольный дал представителям Петроградского и Центрального районов срок до ноября и напомнил, что через данные участки проходят туристические маршруты.