В Петербурге отмечают Буддийский Новый год

Праздник Сагаалган проходит в КДЦ "Московский".

В субботу, 16 февраля в Петербурге отмечают Сагаалган - Буддийский Новый год. Мероприятие проходит в КДЦ "Московский" на Московском проспекте. Видео с праздника поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

Петербуржцам удалось посетить интерактивные зоны в фойе и фотозону. Затем всех посетителей ждет праздничный концерт, который начнется в 18:00.

В программе праздника заявлены: выставка быта в бурятской юрте, национальные игры, конкурсы на лучший национальный костюм, презентацию национальной кухни.

По данным "Невских новостей", Сагаалган организован при поддержке Санкт-Петербургского Дома национальностей и Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Видео: Piter.tv