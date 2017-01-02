В Петербурге отмечают 20-летие "Радио Эрмитаж". Это первая в России радиостанция без политики и диджеев

"Радио Эрмитаж" в новом году отмечает юбилей.

В Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная 20-летию "Радио Эрмитаж". "Радио Эрмитаж" стало первой в Петербурге радиостанцией моноформата – без политики и диджеев. Татьяна Бажанова рассказала, почему радиостанцию назвали именно так.

Я помню, что был список из нескольких десятков названий. Они на фокус-группах исследуются на отсутствие отрицательных ассоциаций. Название "Эрмитаж" ни одной отрицательной ассоциации не получило. Татьяна Бажанова, генеральный директор радио "Эрмитаж"

Поздравить радиостанцию пришел джазовый мультиинструменталист и композитор Давид Голощекин. Он уже восемь лет ведет на "Радио Эрмитаж" передачу "Весь этот джаз".

Это действительно, не то что волна спокойствия и комфорта, это мягко сказано. Это альтернатива, открывающая людям другое музыкальное искусство, очень важное и ценное, о котором в нашей стране мало кто имеет представление. Давид Голощекин, джазовый мультиинструменталист. народный артист России

В планах у радиостанции – организовывать собственные мероприятия и открыть студию в Эрмитаже.

Фото и видео: Piter.TV