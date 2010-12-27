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В Петербурге депутат организует площадку для политических баттлов
Сегодня, 11:55
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Shdaria
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В Петербурге депутат организует площадку для политических баттлов

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Депутат Анохин планирует создать проект "Антиверсус", где будут обсуждать общезначимые вопросы.

Депутат Санкт-Петербургского ЗакСа Андрей Анохин заявил, что открывает новую площадку политической дискуссии "Антиверсус".

Депутат решил противопоставить его известным Versus-баттлам, одним из которых стал поединок между рэперами Oxxxymiron и Гнойным. По его словам, "Антиверсус" станет альтернативой изживающим себя столкновениям хип-хоп исполнителей, у которых текст не несет смысловой нагрузки.

Анохин отметил, что на "Антиверсусе" будут проходить дебаты в поэтической форме. Кроме того, темой для баиилов будут общезначимые вопросы. Также депутат обещал привлекать к диалогу представителей разных философий, мировоззрений и взглядов.
 
Предположительно, дискуссии будут проводиться в одном из баров Санкт-Петербурга.
Теги: анохин антиверсус , антиверсус , новости петербург , новости спб , петербург , политические баттлы
Категории: Лента новостей Новости СПб

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