В Петербурге депутат организует площадку для политических баттлов

Депутат Анохин планирует создать проект "Антиверсус", где будут обсуждать общезначимые вопросы.

Депутат Санкт-Петербургского ЗакСа Андрей Анохин заявил, что открывает новую площадку политической дискуссии "Антиверсус".

Депутат решил противопоставить его известным Versus-баттлам, одним из которых стал поединок между рэперами Oxxxymiron и Гнойным. По его словам, "Антиверсус" станет альтернативой изживающим себя столкновениям хип-хоп исполнителей, у которых текст не несет смысловой нагрузки.

Анохин отметил, что на "Антиверсусе" будут проходить дебаты в поэтической форме. Кроме того, темой для баиилов будут общезначимые вопросы. Также депутат обещал привлекать к диалогу представителей разных философий, мировоззрений и взглядов.

Предположительно, дискуссии будут проводиться в одном из баров Санкт-Петербурга.