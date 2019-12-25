В Петербурге воздадут дань памяти режиссеру Сергею Соловьеву

На июнь следующего года намечена установка монумента – именной скамьи с кепкой.

В конце июня следующего года в Овсянниковом саду пройдет открытие именной скамьи, установленной в память о советском и российском режиссере Сергее Соловьеве, – передают в "Фонтанке" со ссылкой на организаторов акции.

Инициаторами установки выступили петербургские краеведы Евгений Овечкин и Юрий Вульф. Бронзовая скамейка с накинутой на угол спинки кепкой с надписью "ASSA" принадлежит авторству скульптора Александра Позина. Издание сообщает, что идея монумента возникла из желания увековечить память о деятеле культуры и одновременно сделать что-то "полезное и доброе" для людей.

Скамейку поставят недалеко от дома родителей Сергея Соловьева – там, где режиссер провел детские и юношеские годы. На открытие монумента, которое пройдет в полдень 23-го июня, приглашаются все любители творчества деятеля культуры.

Фото: Фонтанка