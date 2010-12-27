Во Фрунзенском районе появится Академия хоккея имени Валерия Харламова

Открытие дверей запланировано на 1 сентября 2019 года.

Во Фрунзенском районе Петербурга появится Академия хоккейного мастерства имени Валерия Харламова. Открытие спортивной базы анонсировали на спортивной конференции, прошедшей на базе ледового центра "Красная звезда". Об этом сообщают региональные СМИ.

Строительство площадки поручено группе "АПЛ". Открытие дверей запланировано на 1 сентября 2019 года.

Напомним, Валерий Харламов — советский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, нападающий команды ЦСКА (1967—1981) и сборной СССР (1969—1980). В составе советской команды он дважды стал олимпийским чемпионом (1972, 1976) и восемь раз чемпионом мира. В 1971 и 1973 гг. был признан лучшим хоккеистом СССР. Играл под номером 17.

Ранее мы писали, что министр спорта не сомневается, что ЧМ по хоккею в Петербурге пройдет на высшем уровне.

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