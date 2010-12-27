Также можно проголосовать с помощью смс, на сайте конкурса.

В Петербурге открываются пункты голосования в рамках проекта "Великие имена России". Петербуржцы будут выбирать имя аэропорту Пулково. Старт дан во вторник, 13 ноября. Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной данному событию.

Петербуржцы смогут проголосовать с помощью смс, на сайте или на специальных стойках, расположенных в Петербурге. В тройку финалистов вошли – Александр Невский, Петр I, Александр Пушкин.

Волонтеры уже готовы выйти на все точки, где будет проходить голосование. В Пулково – 2 точки, на всех вокзалах по одной и в некоторых ТЦ. Голосование продлится до 30 ноября. Ирина Гутина - исполнительный директор Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы"

Пункты будут работать с четырех дня до восьми вечера каждый день. Дополнительно на выходных – с десяти утра до двух дня.

Фото: Piter.TV