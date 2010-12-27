Полтавченко и Миллер обсудили дальнейшее развитие Петербурга

В Петербурге "Газпром" построит два спортивных объекта.

Губернатор Санкт-Петербурга и председатель правления публичного акционерного общества "Газпром" провели в штаб-квартире компании заседание межведомственного совета по реализации соглашения о сотрудничестве. Руководители разговаривали на тему теплоснабжения петербургских жилых домов, предприятий, а также модернизации энергетической инфраструктуры города. Об этом сообщили в пресс-службе главы города на Неве.

Согласно программе внедрения газомоторного топлива, в автотранспортном комплексе Петербурга предполагается создание четырех газонаполнительных компрессорных станций. Также, "Газпром" намерен начать строительство двух крытых спортивных объектов с бассейнами, спортзалами и ледовой ареной в Колпинском и Петродворцовом районах города уже в текущем году.

Кроме того, стороны обсудили участие "Газпрома" в благоустройстве городских зон. На обсуждении поднимались такие темы, как транспортное обеспечение делового квартала "Лахта центр" и его территории. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что компания работает в Петербурге слаженно, в связи с чем выразил благодарность городу за помощь реализации проектов.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко ответил взаимностью и поблагодарил "Газпром" за работу и осуществление социальных проектов.