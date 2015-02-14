В Петербурге открывают выставки районных достижений

Во Фрунзенском районе открылась выставка, посвященная ключевым проектам развития территории.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга открылась выставка достижений, посвященная развитию территории и реализации программы "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга". Экспозицию в библиотеке № 4 имени А. А. Прокофьева посетили губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, депутаты Государственной думы Сергей Боярский и Николай Валуев, а также депутаты городского парламента Любовь Егорова и Александр Ржаненков.

По словам Александра Беглова, Фрунзенский район сегодня является одной из главных площадок для реализации крупных инфраструктурных проектов. Он отметил, что район, где проживают более 400 тыс. человек, продолжает активно развиваться. Здесь строится Широтная магистраль скоростного движения, развивается скоростная трамвайная линия "Славянка" и в перспективе пройдет Красносельско-Калининская линия метро. Одновременно в районе открываются новые школы и детские сады, модернизируются медицинские учреждения, обновляются библиотеки, парки и скверы.

Одним из центральных объектов выставки стал новый Центр психологического здоровья, открытие которого запланировано на сентябрь. Он станет крупнейшим психоневрологическим диспансером на Северо-Западе России. В его составе также создадут межрайонный центр реабилитации участников специальной военной операции, где помощь будут оказывать, в том числе, специалисты с боевым опытом. Кроме того, в здании разместится приемная районной Ассоциации участников СВО. На выставке также представили проект "Зов Земли", который получил третье место на всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "Единство народов — сила страны".

За последние годы во Фрунзенском районе также благоустроили парк Героев-Пожарных, сквер "Семья", Федоровский сквер и другие общественные пространства. В ближайшие годы работы продолжатся в Карпатском сквере, Яблоневом саду, сквере Спасателей, сквере на Софийской улице и сквере Воинов-Освободителей. Выставка открыта для посетителей со вторника по пятницу с 13:00 до 20:00, а по выходным работает с 11:00 до 21:00. Для гостей подготовлены мастер-классы, викторины и спортивные мероприятия.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга